Женская сборная Украины завоевала «серебро» в эстафете на чемпионате мира по биатлону

Украинские биатлонистки Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Елена Пидгрушная 17 февраля завоевали «серебро» в эстафете на Чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

Об этом сообщает «Трибуна».

Ирина Варвинец закончила первый этап на 7-м месте. Юлия Джима вывела украинок на третье место. Главная сенсация этого чемпионата мира Анастасия Меркушина закончила свой этап второй, при этом показав фантастическую стрельбу в стойке.

«Главным секретом перед последним этапом было состояние Елены Пидгрушной, которая в этом году не показывала сильных результатов. Но Елена чисто прошла обе стрельбы, а на последнем круге тактически переиграла лидеров мирового биатлона Габриэлу Коукалову, Мари Дорен Абер и Доротею Вирер и принесла сборной Украины серебро ЧМ», - отмечает издание.

«Золото» выиграла сборная Германии, второе место у Франции. Россия – десятая.

Напомним, ранее николаевский инваспортсмен Максим Яровой завоевал вторую золотую медаль на чемпионате мира по лыжным гонкам и биатлону.