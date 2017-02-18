Думала, что участвовала в розыгрыше, - подозреваемая в убийстве брата диктатора КНДР

Задержанная по делу об убийстве сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына – Ким Чон Нама – заявила, что думала, что участвует в телевизионном розыгрыше.

Об этом сообщает «ВВС Украина».

По словам задержанной индонезийки Сити Айши, ее и еще одной женщине заплатили за то, чтобы они разыграли нескольких мужчин. Согласно розыгрышу, они должны были подойти к определенному мужчине, уговорить его закрыть глаза и прыснуть в лицо водой. Причем перед тем, как подойти к Ким Чон Наму, женщины совершили эти действия с тремя или четырьмя другими мужчинами. Однако только в случае брата северокорейского лидера распыленное вещество было не водой, а ядом.

- Они сделали это три или четыре раза и получили за это несколько долларов. Однако в случае с их последней целью, Ким Чон Намом, в распылителе, вероятно, было опасное вещество, - заявил председатель индонезийской полиции Тито Карнавиан.

По его словам, подозреваемая не знала о том, что это было покушение на жизнь брата лидера КНДР, спланированное «вероятными иностранными агентами».

Ранее сообщалось, что Ким Чон Нама отравили в аэропорту Куала-Лумпура, когда он ждал посадки на свой самолет. Южнокорейский телеканал «Чосун» сообщил, что на Ким Чон Нама напали две женщины, а потом они исчезли. Позже полиция задержала двух женщин – гражданку Индонезии и гражданку Вьетнама, а также одного мужчину по подозрению в причастности к этому убийству.

Южнокорейские СМИ придерживаются версии, что за убийством Ким Чон Нама стоит Пхеньян. Ким Чон Нам был старшим сыном бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. У него и Ким Чен Ына – разные матери.