Звезду футбола Уэйна Руни «сватают» в китайский клуб – ему обещают 36 миллионов евро в год

Капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может переехать в чемпионат Китая до конца февраля 2017 года.

Об этом сообщает «Николаевский футбол» со ссылкой на британское издание «The Telegraph».

По информации источника, руководство английского клуба может принять предложение о трансфере нападающего от китайского клуба, поскольку заявочное окно китайской лиги открыто до конца февраля.

Если же переход осуществится, Руни будет получать более 36 миллионов евро в год. На данный момент у Руни контракт с «Ман Юнайтед», который заканчивается летом 2018 года.

Ранее сообщалось, что китайский клуб «Шанхай Теллэйс» предложил дортмундской Боруссии 150 миллионов евро за нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга. Напомним, самым дорогим футболистом в истории футбола является французский полузащитник Поль Погба, который перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро.

Самым высокооплачиваемым игроком мира является аргентинец Карлос Тевес, который получает 39 миллионов долларов в год в китайском «Шанхай Шеньхуа».