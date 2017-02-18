В Николаеве стартовали всеукраинские соревнования по автомодельному спорту

Торжественное открытие первого этапа Кубка Украины по радиоуправляемым автомоделям состоялось в субботу, 18 февраля. Соревнования проходят в Николаеве на базе физкультурно-оздоровительного комплекса Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова и будут продолжаться два дня – 18 и 19 февраля.

Об этом сообщает корреспондент "Преступности.НЕТ"

Организатором и принимающей стороной соревнований по автомодельному спорту в Николаеве традиционно выступает Международная федерация автомодельного спорта и Николаевская образцовая автошкола ОСОУ. По словам директора автошколы Василия Валенкова, на зимний Кубок Украины съехались спортсмены из семи областей, были зарегистрированы 160 радиоуправляемых автомоделей и 80 пилотов. Самой юной участнице Кубка Украины всего 7 лет, она из Николаева.

В торжественном открытии соревнований принял участие народный депутат Андрей Вадатурский. Он сообщил, что узнал об автомодельном спорте благодаря сыну, который является участником соревнований.