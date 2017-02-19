В Одессе на жизни скончалась олимпийская чемпионка и экс-рекордсменка мира Надежда Олизаренко

В Одессе на 64 году жизни скончалась олимпийская чемпионка и экс-рекордсменка мира в беге на 800 метров Надежда Олизаренко.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

"После продолжительной тяжелой болезни ушла из жизни легенда украинской и мировой легкой атлетики Надежда Олизаренко. Ей было 63 года", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что прощание со спортсменкой состоится во вторник, 21 февраля, в гарнизонном Доме офицеров г. Одесса.

Примечательно, Олизаренко (в девичестве Мушта) была одной из самых ярких звезд на средних дистанциях в 70-х и первой половине 80-х годов. Она родилась в Брянске в 1953 году, в 1977 году попала в сборную СССР. В следующем, 1978 году переехала в Одессу и выступала за команду Украины в составе сборной Союза.

Как известно, спортсменка на Олимпийских играх в Москве (1980 г.) завоевала золотую награду в беге на 800 метров и бронзовую в беге на 1500 метров. Она является экс-рекордсменкой мира на 800-метровке, а мировой рекорд, установленный ею в 1984 году в составе сборной СССР в эстафете 4х800 метров (7.50,17) и до сих пор не превзойден.

Напомним, ранее ушел из жизни украинский двукратный чемпион Олимпиады по волейболу Юрий Поярков, которому удалось попасть в Книгу рекордов Гиннесса.