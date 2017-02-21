В Николаеве 220 человек приняли участие в Кубке области по Киокушин каратэ

В субботу, 18 февраля, в спортивном комплексе ФОК «Намыв» города Николаева состоялся традиционный Кубок Николаевской области по Киокушин каратэ среди детей, юношей, девушек, мужчин, в котором приняли участие 220 человек.

Об этом сообщают организатора турнира – Федерация Киокушин каратэ Николаевской области.

В чемпионате принимали участие спортсмены из Николаева, Первомайска, Снигиревки, Новой Одессы, Баштанки и Березнеговатого. Общее количество участников составило 220 человек. Спортсмены достойно сражались на трех татами за золото в 40 категориях.

«В начале мероприятия все присутствующие почтили минутой молчания погибших Героев Небесной Сотни и выразили искреннюю благодарность и слова почтения ушедшим героям. Открыл турнир заместитель начальника отдела по вопросам физической культуры и спорта Николаевской облгосадминистрации Виктор Гинкул, который сердечно поблагодарил организаторов за популяризацию здорового образа жизни и работу, которая проводится с молодежью в такое сложное для страны время, пожелал юным спортсменам отваги и честных побед», – говорится в сообщении.

Награждены дипломами лучшие бойцы Федерации и лучший тренер Федерации 2016 года:

- Ульяна Середенко, кандидат в мастера спорта Украины, чемпионка Европы 2016 г., победительница Кубка Европы 2016г среди девушек; - Анна Кульчицкая, серебреный призер чемпионата Европы 2016 и Кубка Европы 2016 г среди девушек; - Артур Солтасюк, победитель Кубка Европы 2016г, бронзовый призер чемпионата Европы 2016г. среди старших юношей; - Никита Бадаев, кандидат в мастера спорта Украины, серебряный призер Кубка Европы 2016г. среди юниоров; - Александр Грушенко, мастер спорта Украины, чемпион Украины 2016г.; - Сергей Белей, мастер спорта Украины, чемпион Украины 2016г.; - Дмитрий Николаев, мастер спорта Украины, Победитель Кубка Европы 2016 г. - Юрий Галимон - лучший тренер.

В ходе соревнований I-е командное место заняла команда города Первомайска (тренер Галимон Ю.), ІІ-е – команда города Николаева (тренер Яковенко А.), ІІІ-е – команда города Николаева (тренер Николаев Д.).