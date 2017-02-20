Николаевский боксер стал победителем в республиканском турнире

Дмитрий Самбура с тренером Владимиром Букаловым Николаевский боксер Дмитрий Самбура стал победителем VIII-го открытого республиканского турнира по боксу памяти Генриха Ривкина, который проходил с 15 по 18 февраля в городе Могилёве (Республика Беларусь).

Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Соревнования собрали более 100 спортсменов из Латвии, России, Украины и Беларуси.

В стартах парней на ринг выходили боксеры 1999-2000 годов рождения. Сильнейших среди юношей определили в 10 весовых категориях.

«В составе молодёжной сборной команды Украины, принимающей участие в этих соревнованиях, на ринг выходил и николаевец Дмитрий Самбура. Проведя четыре боя, Дима не оставил никаких шансов своим соперникам, уверенно пройдя, в том числе, и чемпиона Белоруссии, и участника Чемпионата Европы, а в финале своего товарища по сборной Романа Патратия из Винницы, выиграв у него со счётом судейских записок 5:0», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее юный николаевский каратист победил спортсмена из РФ и стал чемпионом Европы.