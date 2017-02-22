Президент Азербайджана назначил свою жену первым вице-президентом страны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 февраля назначил свою жену Мехрибан Алиеву первым вице-президентом республики.

Об этом сообщает «Сноб».

Назначение Мехрибан Алиевой президент объяснил «ее успехами и эффективной общественно-политической, культурной и международной работой».

- Алиева осуществляет многостороннюю и успешную деятельность. Именно этими факторами я руководствовался, принимая решение о ее назначении на пост первого вице-президента Азербайджана, - сказал Алиев.

Президент напомнил, что Алиева – заместитель главы правящей партии Азербайджана, в которой состоят около 700 тысяч человек.

В сентябре 2016 года в Азербайджане прошел референдум о внесении изменений в конституцию. Поправки в числе прочего предусматривают создание института вице-президентства. Кроме того, срок президентства вырос с пяти до семи лет, а для кандидатов в лидеры Азербайджана отменили возрастные ограничения. До 21 февраля пост первого вице-президента оставался вакантным.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Таджикистана назначил мэром Душанбе своего сына, бывшего главным «борцом с коррупцией».