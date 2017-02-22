В Англии 125-килограммовый вратарь стал героем скандала, после того как начал есть пирог во время матча

Запасной голкипер клуба пятого дивизиона «Саттон Юнайтед» Уэйн Шоу в концовке матча 1/8 финала Кубка Англии с лондонским «Арсеналом» (0:2) начал есть пирог и попал в объективы телекамер.

Об этом пишет «Николаевский футбол» со ссылкой на «Трибуну».

Вес 45-летнего вратаря составляет 125 килограммов. После матча оказалось, что Футбольная ассоциация Англии проведет разбирательство вокруг инцидента с Шоу и пирогом. Накануне матча одна из букмекерских контор в Англии добавила в линию этой игры событие «Попадет ли Шоу в телевизионную трансляцию матча во время поедания пирога».

- Перед игрой несколько парней спросили у меня, что я думаю поводу такой ставки. Я ответил, что ничего не ел в течение дня, так что это может произойти. Я думаю, на это поставило всего несколько людей. Очевидно, что мы, игроки, не могли этого сделать. Я думаю, только несколько друзей и фанатов сделали эти ставки. Для них это было способом подшутить надо мной. Наверное, после этого они смогли компенсировать свои расходы на покупку билета, - сказал Шоу.

Согласно регламенту, спортсменам не только запрещено делать ставки, но и разглашать конфиденциальную информацию по поводу соревнований, в которых они принимают участие. После матча «Саттон» попросил 125-килограммового футболиста расторгнуть контракт из-за открытого в его адрес расследования со стороны Футбольной ассоциации.

- Уэйн утром сам попросил президента клуба расторгнуть с ним контракт, и тот согласился. Это очень грустный конец такой прекрасной истории. Нас вынудили это сделать. Клуб был очень разочарован тем, как нас обрисовывали после 82-й минуты, - уточнил главный тренер «Саттон Юнайтед» Пол Досуэлл.

Отметим, что Уэйн Шоу до этого матча несколько лет работал играющим тренером вратарей в «Саттоне», а также ухаживал за футбольным полем клуба и занимался с детьми, у которых особенности развития. Шоу тренируется два-три раза в неделю и не хочет избавляться от прозвища «вратарь-пончик», которое ему дали 15 лет назад.