Из-за отказа перейти в российский клуб «Динамо» перевело своего форварда во вторую команду

ФК «Динамо» больше не рассчитывает на форварда Александра Гладкого и перевело его в дубль.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сергей Ребров отправил игрока в дубль, потому Динамо поступило предложение от Крыльев Советов, но Гладкий отказался от нее по политическим причинам.

Однако, по информации Sport Arena, произошло это уже после решения наставника киевлян.

Хотя, по имеющейся информации Чемпиона, перевод в дубль напрямую связано с отказом Гладкого идти из киевского клуба. Также отмечается, что предложение самарского клуба до сих пор в силе.

Гладкий перешел в «Динамо» летом прошлого года из «Шахтера» на правах свободного агента. В 11-ти матчах текущего сезона во всех турнирах 29-летний форвард не сумел отличиться результативными действиями. Действующий контракт Гладкого с Динамо рассчитан до лета 2019 года.

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