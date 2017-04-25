«Нико-Баскет» в домашних матчах обменялся победами с «Львовской Политехникой»

Николаевская команда «Нико-Баскет» в высшей лиге чемпионата Украины выиграла один из двух домашних матчей против «Львовской политехники».

Об этом сообщили в пресс-службе «Нико-Баскет».

В первой игре против Львова «Нико-Баскет» без шансов проиграл 17 очков. Этому способствовали точные броски Дениса Тютюнника из-за дуги (6/7) и слаженная работа соперников, как в нападении, так и в защите. По словам главного тренера «Нико-Баскета» Валентина Берестнева, в первой игре против «Политехники» его игрокам не хватило характера. Он объяснил это тем, что на сегодняшний день средний возраст николаевских баскетболистов значительно ниже, чем у соперников, которые являются более опытными на площадке.

«Нико-Баскет» – «Львовская Политехника» - 78:95 (16:25, 24:19, 24:26, 14:25) НБ: Ожегов (21 + 4 подбора + 6 передач + 5 перехватов), Вершинин (14 + 4 передачи) , Козанчук (12 + 3 подбора + 4 передачи), Никитин (9 + 9 подборов), Горобченко (8 + 8 подборов + 4 передачи), Заплотинский (6 + 8 подборов), Липко (6 + 3 подбора), Мальцев (2), Хохоник, Штанько, Заремба. ЛП: Д. Тютюнник (28 + 4 подбора + 5 передач), Новиков (18 + 12 подборов + 3 передачи), Кобец (14 + 4 подбора + 11 передач), Ходов (10 + 9 подборов + 3 потери + 8 блок-шотов).

Абсолютно неожиданной стала победа николаевцев во второй игре, где выйти вперед не удавалось до начала последней четверти. Но переломным моментом стали заброшенные трехочковые от Михаила Горобченка в начале четверти, а дальше точные броски от Сергея Вершинина, Романа Липко и Вадима Заплотинского, которые вывели хозяев вперед. У гостей лидирующим игроком последней четверти был Андрей Кобец, который всеми силами пытался добыть очки и не дать забросить противнику, но этого не хватило для победы.

Николаев все еще остается на восьмой позиции в турнирной таблице. В двух оставшихся турах «Нико-Баскет» сыграет против второй команды «Химика» и «Пульсара» (БК 93) из Ровно.

«Нико-Баскет» – «Львовская Политехника» - 91:88 (13:20, 24:25, 25:21, 29:22) НБ: Вершинин (22 + 4 подбора + 3 передачи + 3 потери), Ожегов (15 + 3 подбора + 3 передачи + 3 потери), Горобченко (13 + 5 подборов), Липко (12), Заплотинский (9 + 16 подборов + 4 блок-шота), Никитин (8 + 9 подборов + 3 передачи + 3 блок-шота), Козанчук (5 + 4 передачи + 3 перехвата), Мальцев (5), Хохоник (2), Заремба. ЛП: Кобец (20 + 12 передач + 3 потери), Ходов (14 + 5 подборов + 4 перехвата + 3 потери), Воробьев (12 + 5 подборов), Новиков (11 + 3 подбора), М. Тютюнник (11).

Напомним, ранее сообщалось, что «Нико-Баскет» дважды проиграл «Пульсару».