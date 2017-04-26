«Футболисты не признаются в травмах – все хотят играть с «Динамо», – главный тренер «Николаева»

Главный тренер «Николаева» Руслан Забранский рассказал о том, с каким настроем его команда подходит к матчу 1/2 финала Кубка Украины против киевского «Динамо».

Об этом сообщает «Николаевский футбол» со ссылкой на сайт «Sport Arena».

- Город снова живет футболом. Приятная атмосфера, снова есть проблема с билетами – даже во время тренировок люди подходят с вопросом о билетах. Хотелось, конечно же, чтобы и на чемпионат в Первой лиге была хотя бы половина этого ажиотажа. Понятно, что в первенстве мы очень много очков потеряли из-за того, что поставили себе задание пройти в Кубке как можно дальше… В некоторых матчах Первой лиги мы были измученные тяжелыми поединками на Кубок – пришлось дважды и дополнительное время играть, и пенальти бить. Часть поражений в чемпионате пришло после усталости. Я прикидывал, что из-за этого могли запросто быть на десятом месте, - говорит Забранский.

По его словам «Николаев» подходит к матчу с «Динамо» с определенными кадровыми проблемами.

- Молодежи, как и везде сейчас, у нас много. Последний тур играли в Сумах (победив 2:1), смотрю в конце на лавку запасных и понимаю – выпустить никого не могу… А сейчас появилась и такая интересная проблема: много футболистов травмированных, но не признаются в этом – все хотят играть с киевским «Динамо»!.. Такой настрой – это позитив. Но могут выйти и не сыграть в полную силу. Так что надо еще время определиться с составом, - объяснил наставник николаевцев.

Полуфинальный матч из-за перебора желтых карточек будет пропускать один из лидеров «Николаева» Виктор Берко.

- Как раз во время четвертьфинала с «Ильичевцем» Витя получил лишнее предупреждение. Перед этим потянул мышцу от перегрузки, а замен больше не было. Пришлось фолить на Кисиле, чтобы спасти команду от опасного прорыва. Жаль, ведь он раззабивался у нас в последних матчах. А если вспомнить два его классных штрафных «Металлисту» в 2015 году, то мы остались одновременно без защитника и нападающего, - отмечает Забранский.

Наставник николаевцев полагает, что у «Динамо» не будет проблем с мотивацией, ведь киевляне постараются завоевать Кубок Украины в этом сезоне.

- У «Динамо» также идет омоложение и украинизация состава, в таких случаях очень важно побеждать. Никаких слабинок команда Сергея Реброва показывать не будет. Тем более, моему коллеге доверяют, и динамовцы будут выкладываться на полную. В среду прогнозирую очень хороший матч, который, кроме спортивной сути, вновь популяризирует футбол в нашем городе, - сказал главный тренер.

Напомним, что матч между «Николаевом» и «Динамо» состоится 26 апреля в 18:00 на Центральном городском стадионе.