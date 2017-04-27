Николаевские спортсмены завоевали 11 медалей на чемпионате в Кривом Роге

На минувших выходных, 22-23 апреля, в Кривом Роге состоялся ежегодный открытый чемпионат Украины по пауэрлифтингу, жиму штанги лёжа и становой тяге федерации AWPC/WPC, на котором николаевские спортсмены завоевали 11 медалей.

Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Николаев на чемпионате представляла команда ФОК «Фабрика здоровья» в составе четырех человек.

«По результатам двух соревновательных дней представителями Николаева достигнуто:

- Головатский Александр выборол золото в жиме лежа, становой тяге и сумме троебория среди юниоров весовой категории до 82,5 кг среди профессионалов;

- Капелюх Иван так же выборол 3 золотые медали в открытой возрастной категории в весовой категории до 75 кг среди профессионалов;

- Кондратенко Дмитрий завоевал золото в жиме лежа и сумме троебория, серебро в становой тяге и выполнил норматив Мастера спорта в открытой возрастной категории весовая категория до 67,5 кг среди профессионалов;

- Криль Иван достойно вступил в ряды лифтеров отлично дебютировал завоевав при этом серебро в сумме троебория, бронзу в становой тяге выполнив норматив Кандидата в мастера спорта в открытой возрастной категории весовая категория до 67,5 кг среди аматоров», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее николаевский боксер Дмитрий Самбура завоевал золотую медаль на Всеукраинском открытом турнире памяти лётчика-космонавта П. Поповича, проходившем в городе Белая Церковь.