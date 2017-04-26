МФК «Николаев» уступил киевскому «Динамо» в полуфинале Кубка Украины по футболу со счетом 0-4

В рамках полуфинала Кубка Украины по футболу МФК «Николаев» на Центральном стадионе города Николаева проиграл киевскому «Динамо» со счетом 0-4. Три гола в ворота николаевцев забил Андрей Ярмоленко.

Команды вышли на игру в следующих составах:

Николаев: 51. Чумак, 69. Сартина, 70. Назаренко Д., 5. Бессалов, 17. Кошелюк, 22. Куценко, 23. Ковалев, 29. Павлов, 19. Кулишенко, 22. Алексанов, 24. Маури

Запасные: 16. Майборода, 3. Дударенко, 77. Барский, 13. Батюшин, 32. Булычев, 86. Морозов И.

Динамо: 72. Рудько, 5. Антунеш, 14. Очигава, 24. Вида, 44. Кадар, 9. Морозюк, 15. Цыганков, 16. Сидорчук, 17. Рыбалка, 20. Яремчук, 10. Ярмоленко

Запасные: 35. Коваль М., 8. Шепелев В., 18. Корзун, 19. Гармаш, 29. Буяльский, 41. Беседин.

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков). Ассистенты: Александр Павлинов (Одесса), Евгений Данильченко (Луганск).

Отметим, МФК "Николаев" встречался с киевлянами 14 лет назад на стадии 1/16 финала, и тогда он проиграл со счетом 0:6 - сейчас же команда постарается прыгнуть выше головы.