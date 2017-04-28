Прокуратура Франции взялась за расследование избрания России хозяйкой ЧМ по футболу-2018

Французская прокуратура расследует возможные нарушения при принятии решения о проведении чемпионата мира по футболу 2018 года в России и 2022 года – в Катаре.

Об этом 27 апреля сообщили мировые информагентства, передает «Радио свобода».

Французская национальная финансовая прокуратура, которая специализируется на расследовании экономических преступлений, начала предварительное расследование в прошлом году, утверждают AP и Reuters, ссылаясь на анонимные источники среди французских чиновников.

Прокуроры изучают возможные преступления, в том числе частную коррупцию, заговоры и влияние.

На данную информацию уже отреагировал вице-премьер правительства РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко, который попросил не обращать внимания на публикации относительно расследования прокуратуры Франции.

«Если у правительства Франции есть деньги на то, чтобы проводить расследование заявок на чемпионаты мира, это, наверное, богатая страна. И интересы Франции, наверное, затронуты. Это смешно уже выглядит, не надо обращать внимания на все эти публикации», — сказал Мутко.

Напомним, бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Зеппа Блаттера допросила в качестве свидетеля 20 апреля в Швейцарии швейцарская прокуратура в присутствии двух французских официальных представителей.

Швейцарские власти в 2015 году возбудила уголовное дело относительно назначения чемпионатов мира в России и Катаре. В Швейцарии это дело расследуется в отношении конкретных лиц по подозрению в бесхозяйственности и отмывании денег.

Решение о предоставлении России и Катару прав на проведение чемпионатов мира 2018 и 2022 годов соответственно было принято на исполкоме ФИФА в Цюрихе в декабре 2010 года. Россия и Катар отрицают любую коррупционную составляющую в этих решениях. Собственное расследование ФИФА, завершено в 2014 году, не нашло никаких оснований лишить Россию или Катар прав на мировые первенства.

Напомним, ранее сообщалось о том, как отстраненный глава ФИФА Блаттер рассказал, как Путин купил Чемпионат мира по футболу.