Кличко проиграл Джошуа после нокдауна в 11 раунде

В субботу, 29 апреля, на стадионе Уэмбли в Лондоне Владимир Кличко проиграл Энтони Джошуа в одиннадцатом раунде.

На кону был не только пояс Джошуа, но и титул суперчемпиона по версии WBA, а также пояс IBO.

В начале пятого раунда Кличко получил нокдаун после затяжной атаки. Но и Джошуа пропустил несколько ударов от украинского боксера в этом же раунде.

А в шестом раунде Джошуа оказался на ринге в нокдауне после прямого удара правой от Кличко.

Одиннадцатый раунд Джошуа начал очень активно и Кличко получил второй нокдаун после пропущенного аперкота. После этого он показал, что готов продолжить поединок. Но рефери остановил бой.

Судьи объявили победителем Энтони Джошуа.

Владимир Кличко (64-0-4, 53 KO) не появлялся на ринге после поражения от британца Тайсона Фьюри в ноябре 2015 года.

Энтони Джошуа (18-0, 18 KO) завоевал мировой титул IBF в апреле прошлого года, нокаутировав его прежнего обладателя американца Чарльза Мартина. Бой стал для Энтони третьей его защитой.