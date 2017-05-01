Бой-реванш Кличко - Джошуа может состояться в октябре

Бой-реванш между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа может состоятся в октябре 2017 года.

Об этом boxingscene.com заявил промоутер британца Эдди Хирный.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Кличко проиграл Джошуа после нокдауна в 11 раунде.

"Это был один из лучших боев в супертяжелом весе, который я видел. Кличко, очевидно, потребует реванша. Мы не будем начинать переговоры ни с кем из боксеров, пока не узнаем, что решил Владимир. Если фанаты хотят увидеть реванш, то мы сделаем это", - сказал он.

"Скорее всего, второй бой пройдет в Кардиффе на Principality Stadium, если мы остановимся на Великобритании. Можем провести шоу и в другой стране. Энтони не прочь поехать в Германию, но он не будет готов раньше октября", - цитирует Хирна ukrinform.ua .

Ранее сообщалось, что Кличко пока не думает о реванше с Джошуа. Также была информация, что Кличко и Джошуа за бой могут получить по 15 млн фунтов.