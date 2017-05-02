Деньги от билетов на матч с «Динамо» пойдут на обустройство тренировочного поля, - главный тренер «Николаева»

Деньги, полученные от продажи билетов на полуфинал Кубка Украины против киевского «Динамо», МФК «Николаев» направит на обустройство тренировочного поля.

Об этом заявил главный тренер николаевской команды Руслан Забранский, сообщает «Николаевский футбол» со ссылкой на «Террикон».

- Сейчас мы немного заработали на билетах от матча с «Динамо». Точной цифры не скажу, но знаю, что хватит на то, чтобы постелить тренировочное поле. Я болельщикам так и говорил: мы не обдиранием занимаемся, а зарабатываем деньги, чтобы сохранить клуб и что-то сделать в его благо.

- Сейчас у нас стоит задача сохранить клуб. По крайней мере, все то время, что я в команде. Хотелось бы, чтобы были чуть другие задачи. Но перед тем как ставить высокие цели, необходимо создать более-менее нормальные условия для работы. В первую очередь, это тренировочное и игровое поле. С игровым вообще сложно – его нужно полностью заменить. Ему 50 лет, там нужно сделать полив, дренаж и все как полагается.

- Немаловажный момент – это база, где команда могла бы проходить восстановление, проводить тренировки. Потому что даже на матч с «Динамо» футболисты пришли прямо из дому. По-хорошему, надо бы заехать на базу, на какое-то время уйти из семьи, из житейских проблем. И целенаправленно готовиться к игре, отдыхать и набираться сил. Перед «Динамо» мы за две недели ни разу не вышли на травяное поле. Работали на дорожках, опилках. В таких условиях мы не можем отрабатывать комбинации. Можно просто побегать и получить физическую нагрузку, но не более. Хотелось бы, чтобы у нас все это появилось. Чтобы другие клубы не приезжали и не говорили «Зачем вы мучаетесь?». Мы это понимаем, но Николаев – полумиллионный город, в котором должен быть футбольный клуб. И выступать он должен не в первой лиге, а в Премьер-лиге, - говорит Забранский.

Ситуацию с финансированием клуба он характеризирует фразой «более-менее есть стабильность, нет больших долгов». Забранский хочет усилить атакующую линию команды, но игроки не хотят ехать в Николаев.

- Я пытался это сделать и зимой, и прошлым летом, но к нам ехать не хотят… Я говорил примерно, какие зарплаты и премии. Мне отвечали, мол, хорошо, но потом эти футболисты оказывались в других командах. И в Ахтырку уезжали, и в Ровно. И в «Горняк-Спорт», но не к нам, - рассказывает наставник николаевцев.

Напомним, что билеты на матч с «Динамо» стоили от 60 до 500 гривен.

