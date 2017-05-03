Триумф бокса. Почему не жаль Владимира Кличко

Расстреливать издалека, как обычно, «проходило» у Владимира Кличко с боксерами ниже ростом, с Энтони Джошуа не вышло. В остальном — дело случая. Сила супертяжей такова, что любой пропущенный удар, может стать фатальным. Владимиру не повезло. Прилетевший ниоткуда апперкот, уничтожил его. Джошуа оставалось только добить пошатнувшегося противника. Что он, в отличие от Кличко, упустившего свой шанс, и сделал.

Я надеюсь, у Владимира Кличко хватит ума и такта не возвращаться. Ни к чему ему идти по стопам Тайсона, которого после поражения от Леннокса Льюиса еще пару боев размазывали по рингу клоуны, о которых раньше мало кто слышал. Не всем великим удавалось уйти непобежденными. Просто нужно принять это как данность.

Он сделал головокружительную боксерскую карьеру. Безусловно талантливый, он все же редко был ярким, предпочитая просчитанную тактику откровенной рубке. В боксе таких не любят. Чтобы иметь успех у публики, ты должен быть либо гением техники, как Мэйвезер и Ломаченко, либо убийцей вроде Тайсона и Артуро Гатти, заливавшего ринг своей и чужой кровью. Ты должен дразнить оппонента и разить его спрятанной за спиной перчаткой, как Рой Джонс Джуниор. Кличко не обладал ни одним, ни другим, ни третьим. Это всегда был больше «Доктор», чем «Железный Кулак». Подавляющее большинство его боев напоминало защиту докторской диссертации. Мы раз за разом становились свидетелями его воли к победе, последовательности и упорства, ума и верности выбранной стратегии. Но стиль «фехтовальщика» — далек от зрелищности. Нет, все понятно: человек трудиться, зарабатывает деньги, все под контролем. А где шоу? Где интрига? Прибавьте сюда абсолютно ненормальные перерывы между боями. Он так часто и так долго почивал на лаврах очередной победы, что нам приходилось ждать, пока Владимир Красно Солнышко, снова почтит нас, смертных, своим вниманием и выйдет на ринг. Похоже, в супертяжелом дивизионе наконец появилась достойная «тучка». И Солнышко закатилось.

Ну и Слава Богу! Спорт есть спорт. В «Обозревателе» сразу после боя появился душещипательный текст в стиле» это боль для всей Украины». Ау! Люди! Вы серьезно? Оказывается, ЭТО ваша боль? А не то, что власть держит вас за скотов, население либо бежит с Украины, либо сдыхает, индекс счастья на полшестого? Вам больше не о чем переживать? Для вас бокс — это боль? Ничего, утешитесь. Щас на майских — на шашлычки под водочку. Потом еще четыре дня выходных. Правильно. А на хрена вам работать? У вас же все классно. Это пусть дурацкая Америка с Японией пашут как проклятые. А у нас, в Украине, все и так зашибись!

Спокойно. На поражении Кличко, украинский бокс не закончился. У нас есть еще Усик, Гвоздик, Ломаченко. Есть молодой перспективный супертяж Александр Тесленко, тренирующийся под руководством легендарного Льюиса. Словом, есть кем восхищаться и за кого переживать.

Пора позаботиться о том, чтобы головокружение от стремительной боксерской карьеры не перекочевало в повседневную жизнь, и мы не получили бы нашу «бабочку-пчелу» с постоянно трясущимися руками. У него все есть. Здоровье, успех, бизнес, достояние. Он давно состоялся во всем.

Давайте скажем ему спасибо, провожая на более чем заслуженный отдых.

Иван Райли, США, "Хвиля"