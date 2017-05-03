«Николаев» не смог обыграть «Черкасский Днепр» - два гола отменили из-за офсайдов

«Николаев» 3 мая в рамках 28-го тура чемпионата первой лиги на своем поле играл против «Черкасского Днепра».

Об этом сообщает «Николаевский футбол».

МФК «Николаев» - «Черкасский Днепр» - 0:0 МФК: Чумак – Булычев, Павлов, Назаренко, Сартина – Бессалов, Куценко, Ковалев (80, Батюшин), Алексанов (63, Морис), Кошелюк (60, Дударенко) – Берко. ЧД: Будюк, Шопин, Тарасенко, Гончаренко, Синегуб, Цыбульник, Савченко (46, Сторчоус), Мединский, Бушман (65, Качур), Скепский, Ямполь (84, Балан). Предупреждения: Павлов, Морис.

Обе команды достаточно много атаковали на протяжении всего матча. В середине второго тайма николаевцы, заигравшие в два форварда, дважды забивали гостям, но оба гола отменили из-за офсайдов. В первом случае Берко выбежал на ворота и лишь со второй попытки переправил мяч в цель – после первого удара мяч отбил голкипер черкащан. Судя по всему, именно после первого удара у Берко зафиксировали положение вне игры. Во втором случае офсайд зафиксировали у Мориса – он поторопился забежать вперед, а потому его точный удар после паса Куценко также не засчитали. А на последней минуте матча Сартина отлично ударил с лета, но мяч просвистел над перекладиной.

0:0 – николаевцы записали на свой счет одно очко, однако этого мало в борьбе за выживание. У МФК сейчас 28 очков, «корабелы» остаются в зоне стыковых матчей за право остаться в первой лиге. От зоны вылета «Николаев» отделяет пять очков, а от безопасного 14-го места – три очка, притом, что идущий на этой позиции «Ингулец» завтра может заработать очки.

Впереди у МФК еще шесть матчей; две домашние игры против соперников в борьбе за выживание, «Буковины» и почти вылетевшего «Тернополя»; гостевой матч против одного из лидеров - «Вереса»; и три поединка против середняков «Гелиоса» (29-й тур, 8 мая), «Колоса» и «Авангарда».