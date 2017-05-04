Николаевские атлеты соревновались на открытом чемпионате области по пауэрлифтингу

Спортсмены юга Украины собрались в Николаеве, чтобы определить сильнейших для участия в будущем Чемпионате Украины. На минувших выходных, 29-30 апреля, прошел двухдневный Открытый чемпионат области по пауэрлифтингу.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

В дисциплине пауэрлифтинг выступило 85 спортсменов, где помимо местных атлетов были представители Первомайска, Очакова, Черноморска и Херсонской области.

Победу в борьбе за абсолютное первенство среди женщин одержала 19-летняя спортсменка Виктория Друзяка, которой не хватило всего лишь 10 кг для суммы мастера спорта, её результат составил 92,5 кг в приседаниях, 57,5 кг в жиме лёжа и 120 кг в тяге при собственном весе всего лишь в 46,3 кг. На втором месте, с минимальным отставанием расположилась Ирина Горная (100-70-137,5) при весе 56,3 кг, третьей стала Александра Астахова.

У мужчин в категории Опен особо хочется отметить борьбу между Александром Панченко и Виталием Дергачёвым. Спортсмены шли ноздря в ноздрю, повторяя результаты друг друга. Интересно, что у ребят был один на двоих ремень, который они передавали друг другу после выполненного подхода. В итоге Виталий стал первым, опередив Александра всего лишь на 7,5 кг в сумме (600 кг и 592,5 кг соответственно).

Упорная борьба среди юниоров шла между Русланом Сафроновым и Евгением Рязанцевым, лишь на 7,5 кг удалось Руслану обойти своего соперника, собрав сумму в 560 кг. Абсолютным победителем среди ветеранов стал Богдан Ильин из Первомайска – 200-160-200 килограммов.

В свою очередь, в жиме лёжа приняло участие 55 спортсменов. Среди девушек всех обошла юниорка Мария Терновая, выжав 75 кг при собственном весе в 50,6 кг. Второй стала Ирина Горная с результатом в 70 кг, тройку замкнула Наталья Орехова. Среди мужчин Дмитрий Федоткин выиграл абсолютное первенство с результатом в 200 кг, выжав также 207,5 кг в 4-й рекордной попытке. Юниор Геннадий Попов справился с весом в 180 кг в категории до 83 кг.

В конце второго дня, после подведения итогов, всех николаевских спортсменов, которые выполнили норматив КМС, наградили именными медалями, а также победители в абсолютном первенстве получили кубки, призы и ценные подарки от спонсоров турнира.