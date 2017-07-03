Украинка победила на Чемпионате Европы по многоборью и побила рекорд

Украинская легкоатлетка Алина Шух одержала победу на командном чемпионате Европы по многоборью в Таллине (Эстония).

Об этом сообщает Sportarena,

В семиборье 18-летняя спортсменка установила новый юниорский рекорд Украины (U-20). С результатом в 6208 очков Шух на 29 пунктов превзошла достижение Валентины Савченко, которая держала юниорский рекорд с августа 1984 года.

Кроме того, в Таллине Шух обновила два личных рекорда: пробежала 100 метров с барьерами за 14,64 секунды, а также показала лучший результат в карьере на 200-метровой дистанции (26,14).

В прыжках в высоту Шух взяла 1,81 метра, в толкании ядра отправила снаряд на 13,47 м, в прыжках в длину показала результат в 6,10 м, метнула копье на 55,95 м и пробежала 800 метров за 2:12,61.

Ранее Алина Шух официально стала мировой рекордсменкой по пятиборью в категории U-20 в помещении.

Напомним, на чемпионате Европы по легкой атлетике украинские спортсмены завоевали три «бронзы».