«Николаев» расстался со своим капитаном Булычевым, а у ивуарийца Мориса опять проблемы с весом

МФК «Николаев» расстался со своим капитаном, защитником Юрием Булычевым.

Об этом сообщает «Николаевский футбол» со ссылкой на сайт «СпортАрена».

Главный тренер николаевцев Руслан Забранский отметил, что команда потеряла всю основную линию защиты.

- Проблемы с защитниками у нас пока не решились. Вы знаете, что летом от нас ушли сразу четыре игрока обороны – Булычев, Павлов, Назаренко и Сартина. Пока на просмотре в этой линии у нас нет игроков. Все хорошие и квалифицированные исполнители уехали в другие клубы первой лиги и УПЛ, которые более стабильны финансово. Я фактически жду от них вестей – подошли они клубу, в котором сейчас тренируются, или нет. Если кто-то не подойдет, буду ждать у себя в команде. Такой сейчас удел «Николаева».

- Чтобы закрыть пробел в защите начали перестановки по позициям. В центре защиты сейчас у нас играют Момот и Алексанов, которые, соответственно, по амплуа опорный и крайние полузащитники. Доволен ими, но все равно надо искать центрбеков, - говорит Забранский.

Также он рассказал, что клуб подписал контракты с бывшими игроками «Вереса» Сергеем Герасимцом и Игорем Сикорским. Сейчас у клуба 14 игроков на контракте или с которыми будут подписаны контракты, также на просмотре молодые игроки. Кроме того, сообщается, что команду покинул полузащитник Дмитрий Кошелюк. К легионеру, ивуарицу Морису Пакоме претензий по его работе нет, но у форварда опять проблемы с весом.

- Два дня назад был у него нормальный вес, утром перед спаррингом с «Волынью» я его сам на весы поставил, три лишних кило… Не представляю, как у него так выходит! То, что сбрасывал неделю, набрал за два дня. По работе на сборе к нему претензий нет, - сказал Забранский.

Он отмечает, что задачей клуба на следующий сезон будет находиться в средине таблицы и максимально подтягивать количество местных футболистов, «чтобы в основе через несколько лет было хотя бы 8 местных футболистов».