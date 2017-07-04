Николаевский борец победил на чемпионате Европы среди юниоров

Николаевец Парвиз Насибов завоевал золотую медаль на юниорском чемпионате Европы по греко-римской борьбе, который проходил в немецком Дортмунде.

Об этом сообщает сайт «Wrestlingua.com».

Насибов выступил в категории до 66 килограммов и победил в финальном поединке грузина Гиоргия Куртанидзе. Всего юниорская сборная Украины по греко-римской борьбе на чемпионате Европы в Дортмунде добыла три награды – «золото», «серебро» и «бронзу». В общекомандном зачете украинцы на четвертом месте, первые три строчки последовательно заняли Грузия, Россия и Турция.

Напомним, что ранее николаевцы Кваша и Колодий завоевали медали на чемпионате Европы по прыжкам в воду.