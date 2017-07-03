Николаевские синхронистки показали высокие результаты на Чемпионате Украины

26-29 июня в городе Одесса состоялись соревнования по синхронному плаванию. Интересно, что в этот период одновременно проходило два турнира – взрослый и детский. Николаев принял участие в них, показав отличный уровень подготовки.

Об этом сообщает «NikLife».

Таким образом, в Летнем Чемпионате Украины третье место в программе «Соло» заняла спортсменка Николаевской области КМСУ Елена Левченко, в программе «Дуэт» третье место заняли КМСУ – Ксения Козловская и Мария Середа. Помимо этого Николаевская область заняла третье общекомандное место.

В Чемпионате Украины среди детей 2005 года рождения и младше, юные николаевские спортсмены – Мария Истратова, Лика Винничук, Кристина Кононова, Диана Чамбул, Анна Островерхова, Анастасия Дыбленко, Кира Фесенко, Диана Фесенко, Юлия Хуповка, Мария Шевченко, в программе комбинированные группы заняли третье место. Дети также повторили успех взрослых, заняв третье общекомандное место.

Спортсменки удивляли судей зрелищными номерами как в одиночку, по парам, так и целыми командами. Талантливые дети показали максимум из того, чему они научились за целый год.

Спортсменов подготовили опытные тренера Елена Шумилова, Елена Синько, Ирина Миронова. А в общем, Николаевская область была представлена на этом старте тремя командами. Стоит отметить, что принимали участие в соревнованиях команды из Киева, Харькова, Николаева и Одессы, и каждый из городов привез на соревнования не меньше двух команд.

Стоит отметить, что это настолько эксклюзивный вид спорта в Украине, что развивают его лишь такие области как Киев, Николаев, Харьков, Одесса и Донецк. В Николаеве синхронное плавание было создано в 1998 году заслуженными тренерами Казахстана Лидией Федоровной Подгурской и Владимиром Валентиновичем Кузнецовым. Также примечательным является то, что николаевская база по подготовке юных спортсменов – одна из лучших по всей стране, а местные тренера и спортсмены получают огромную поддержку от областного и городского комитета. За всем этим стоит и директор КДЮСШ «Украина», делая все, чтобы бассейн работал.

Соревнования стали прекрасным завершением учебного года николаевских синхронисток.