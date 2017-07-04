В Николаеве отдали под суд трех злоумышленниц, которые торговали наркотиками

В Николаеве передали в суд дело трех женщин, которые с декабря 2016 по апрель 2017 года занимались наркобизнесом на территории Ингульского района.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Ранее сообщалось, что в Николаеве СБУ, полиция и прокуратура пресекли деятельность торговцев ацетилированным опием. От продажи наркотиков указанные трое женщин получали минимум 20 тысяч гривен прибыли в день.

Организатором преступной группы назвали 49-летнюю женщину ромской национальности. У нее были связи с лицами, занимающимися незаконным оборотом наркотиков, и она привлекла к своей деятельности 51-летнюю сестру и 30-летнюю ранее судимую за аналогичные преступления знакомую.

Всего зафиксировали 6 эпизодов незаконного сбыта наркотиков и прекурсоров. В ходе обысков у подозреваемых изъяли ацетилированный опий, концентрат маковой соломки, ангидрид уксусной кислоты и 7 тысяч гривен. 30 июня обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. За совершенные преступления злоумышленницам грозит до 12 лет лишения свободы.