Николаевский вратарь Восконян дебютировал в Лиге Европы и может сыграть за сборную Армении

Уроженец Николаева, вратарь Валерий Восконян интересен тренерскому штабу сборной Армении.

Об этом сообщает «Николаевский футбол» со ссылкой на сайт «Sport Arena».

При этом Восконян не детализирует переговоры со сборной Армении.

- По поводу сборной были со мной разговоры, но пока ничего сказать не могу, не будем загадывать. В любом случае, я ко всему готов, - заявил Восконян.

Валерий Восконян – воспитанник МФК «Николаев». Он выступал за первую команду «корабелов» в 2012-2016 годах, сыграв за нее в сумме 23 матча (10 – «на ноль»). Прошлым летом 23-летний вратарь перешел в «Пюник» из Еревана, за который сыграл 17 матчей в минувшем розыгрыше чемпионата Армении, выдав при этом 371-минутную сухую серию. В минувшем сезоне «Пюник» финишировал четвертым и стал финалистом Кубка Армении. Восконян также дебютировал и в еврокубках, отыграв все 90 минут в матче 1-го раунда квалификации Лиги Европы против словацкого «Слована» (1:4).

– Лига Европы – это мечта и цель каждого развивающегося и уважающего себя футболиста. Я очень рад, что мне представилась возможность принять в этом участие лично, ведь раньше матчи подобного масштаба я мог наблюдать только с экрана телевизора… Безусловно, мы все не понаслышке знали об уровне «Слована» – очень сильного и достойного соперника. Мы разбирали их игры, бывало, и по два раза на день. Поэтому мы ясно отдавали себе отчет, чего нам ожидать на поле, - рассказал о своих впечатлениях Восконян.

– В «Пюнике» перемены – надеемся, что к лучшему. И, возможно, совсем скоро мы выйдем на новый уровень. Мы стараемся рационально распределять нагрузки и силы, так как впереди следующий матч, так что силы нужно беречь, но и не забывать о дисциплине и тренировках. Мы всегда настроены на победу, независимо от того, с кем, когда и где играем, - добавил вратарь.

По его словам, «Пюник» ставит максимальные задачи, хоть команда и молодая, ребятам по 18-19 лет. Также Восконян говорит, что соскучился по Николаеву.