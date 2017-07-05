В Одесской области на нефтебазе взорвался бензовоз, пострадало два человека

В поселке Усатово Одесской области 5 июля произошел пожар на нефтебазе «Свитанок», на которой хранят нефтепродукты компании «SOCAR», АМИК и ОККО.

Об этом сообщает сайт «OilNews».

По информации издания, на данный момент началась эвакуация персонала нефтебазы. Областное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям подтвердило информацию о пожаре. На место происшествия выехали бригады пожарных. Как сообщает «Думская», на нефтебазе взорвался бензовоз, есть пострадавшие.

- Минут 30 назад взорвался и сгорел бензовоз ОККО на нефтебазе «Свитанок», и похоже пожар на нефтебазе продолжается, - сообщил очевидец.

Пресс-служба «SOCAR» сообщила, что пожар на территории нефтебазы произошел из-за взрыва бензовоза ОККО во время налива.

«Резервуары нефтебазы не повреждены. Пострадавшим оказана необходимая помощь», – сообщили в компании, при этом количество пострадавших и их состояние не уточнили.

По состоянию на 12:45, по информации пресс-службы областного управления ГосЧС, пожар на нефтебазе локализован, его ликвидация продолжается, на территории нефтебазы горит «емкость с топливом».

Позднее стало известно, что очаг воспламенения локализован, резервуары нефтебазы (объемом 14,6 тысяч кубометров) не повреждены. Также уточняется, что пострадавшими являются водитель бензовоза и работник нефтебазы.