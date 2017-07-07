«Николаев» на последних минутах проиграл в товарищеском матче «Звезде»

МФК «Николаев» 5 июля в контрольном матче на сборе в Мукачево уступил клубу премьер-лиги «Звезда» из Кропивницкого.

Об этом сообщает «Николаевский футбол» со ссылкой на «Николаевские новости».

«Николаев» - «Звезда» - 3:4 МФК: Майборода, Алексанов, Момот, Цебро, Гаврилюк, Лучик, Рогозинский, Кулишенко, Ковалев, Силантьев, Сикорский. На замены вышли: Ляшевский, Красильников, Морис. Голы: Ковалев, Сикорский (2) – Прядун, Фаворов, Эсеола, игрок на просмотре.

В этом матче МФК «Николаев» не могли помочь травмированные Попов, Герасимец и Берко. Однако николаевская команда забила в первом тайме два гола. Сначала Андрей Ковалев сам создал себе момент и перебросил мяч через голкипера. 1:0. А затем Игорь Сикорский с передачи того же Ковалева удвоил преимущество МФК. До перерыва «Звезда» один мяч отквитала, а во втором тайме вновь отличился Игорь Сикорский, который реализовал выход один на один с голкипером. 3:1.

Довести счет до разгромного мог новичок МФК «Николаев» Игорь Силантьев, но пробивая пенальти, он не сумел переиграть вратаря. А потом на действиях «Николаева» сказалась усталость. Ослабили игру команды, особенно в защите, и сделанные замены. Результатом стали три пропущенных гола и поражение на 90+1 минуте.

Главный тренер МФК «Николаев» Руслан Забранский отметил, что доволен игрой команды в атаке, футболисты в контрольных матчах с довольно сильными соперниками имеют достаточно голевых моментов и немало забивают, а вот линия защиты нуждается в усилении. МФК «Николаев» завершает тренировочный сбор и возвращается в Николаев.

Напомним, ранее сообщалось, что МФК «Николаев» на сборах уступил «Вересу» и обыграл «Волынь».