Стали известные первые соперники николаевских футбольных команд в новом сезоне

МФК «Николаев» откроет новый сезон гостевым матчем против одесской «Жемчужины».

Об этом сообщает «Николаевский футбол».

Игра назначена на 14 июля и станет стартовой в новом чемпионате первой лиги. Во втором туре 22 июля «Николаев» дома примет киевский «Арсенал», а 30 июля сыграет в гостях против «Черкасского Днепра».

Во второй лиге Николаев представляют две команды в группе Б. «Судостроитель» 15 июля сыграет в гостях против «Энергии» из Новой Каховки, которой руководят бывшие главный тренер и вице-президент «Николаева» - Олег Федорчук и Олег Киршов. А «Николаев-2» 16 июля дома сыграет против «Таврии-Симферополь» (Херсонская область). Время начала указанных матчей станет известно позже.