Воспитанница южноукраинского тенниса Цуренко не смогла выйти в 1/8 финала Уимблдона

Воспитанница южноукраинского тенниса Леся Цуренко (35-ая ракетка мира) уступила словачке Магдалене Рыбариковой (87-я) в третьем раунде Уимблдона со счетом 2:6, 1:6.

Об этом пишет Левый берег.

Рыбарикова ранее выбила из борьбы третью ракетку мира чешку Каролину Плишкову.

Леся Цуренко продолжит выступление на Уимблдоне в паре с Людмилой Киченок. В 1/8 финала украинский дуэт поспорит с победительницами встречи с участием еще одной украинки Катерины Бондаренко. Она в паре с сербкой Александрой Крунич будет противостоять Кэтрин Беллис (США) и Маркете Вондроушовой (Чехия).

Таким образом, в одиночном разряде турнира остался лишь один представитель Украины - Элина Свитолина в понедельник в 1/8 финала сразится с триумфаторшей Ролан Гаррос латвийкой Еленой Остапенко.

Уимблдон - один из четырех наиболее престижных турниров в мировом теннисе (турниры Большого Шлема).

Как известно, Леся Цуренко родилась в Ровенской области, но является воспитанницей тренеров из Южноукраинска. В детстве она вместе с родителями переехала в Южноукраинск, где начала заниматься теннисом и приняла участие в своих первых турнирах. Сейчас Цуренко живет в Киеве. В 2015 году она выиграла турнир WTA в Стамбуле, а в 2016 году – турнир WTA в китайском Гуанчжоу. В 2017 году Цуренко выиграла теннисный турнир WTA в Акапулько.