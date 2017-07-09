В Николаеве состоялся теннисный турнир «Mykolaiv double open»

В Николаеве на базе детско-юношеской спортивной школы «Спартак» состоялся теннисный турнир «Mykolaiv double open».

Об этом сообщает издание «Николаевские новости».

«Хотя турнир - любительский, причем, только соревновались в мужском парном разряде, в жизнь николаевского спорта он внес интригу. Состязания стали первым, после того, как корты были разблокированы и открыты для рядовых поклонников тенниса. Он собрал около полусотни участников, начиная от первого николаевского мастера спорта по теннису Олега Славцова и старейшины николаевского тенниса Виктора Малицкого до гостей из других город страны и членов николаевского клуба «Фейр плей», - сообщает издание.

Также участие в открытии турнира приняли мэр Николаева Александр Сенкевич, народные депутаты Украины Борис Козырь и Вадим Пидберезняк, бывший губернатор Геннадий Николенко, глава фракции БПП в Николаевском горсовете Владимир Крыленко, депутаты горсовета Сергей Карцев, Вячеслав Карцев, Елена Киселева, начальник спортотдела Николаевской облгосадминистрации Александр Садовский, его предшественник Михаил Козыр.