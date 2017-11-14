МФК «Николаев-2» в гостях сенсационно обыграл «Металлист»

Во второй лиге МФК «Николаев-2» в гостях обыграл одного из лидеров дивизиона, харьковский «Металлист».

Об этом сообщает «Николаевский футбол».

«Металлист-1925» - МФК «Николаев-2» - 0:1 М: Каневцев, Булычев, Чередниченко, Жданов, Коваленко (Коновалов, 46), Романов (Ралюченко, 82), Краев, Стороженко (Нерубенко, 46), Дехтяренко (Скотаренко, 46), Чегурко (Синица, 61), Давыдов. МФК: Дмитроченко, Барский, Аксенов, Скидан, Ляшевский, Чаус, Бессалов, Студенко (Пасичник, 61), Витенко, Зайков (Минин, 65), Бардадым. Гол: Бардадым, 73. Предупреждения: Жданов, 78 – Скидан, 40.

В этом матче отличную игру, наверное, лучшую в сезоне, показали вратарь Дмитроченко и защитники «Николаева». Дмитроченко выдал несколько ярких сейвов, а игроки защиты в хоккейной манере ложились под мяч и также отразили несколько ударов в упор. Харьковчане владели полным преимуществом, но решающим стал момент в исполнении Бардадыма. Сначала он зацепился за мяч, затем отдал его на фланг и в итоге успел замкнуть навес, сотворив одну из главных сенсаций этого сезона во второй лиге.

Напомним, ранее сообщалось, что МФК «Николаев» проиграл «Нефтянику» из-за чудовищной ошибки и десятка нереализованных моментов.