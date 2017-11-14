«Нико-Баскет» продолжает побеждать в чемпионате Украины, дважды забросив сопернику по сто очков

Николаевская команда «Нико-Баскет» в Высшей лиге дважды обыграла в домашних матчах «Кремень» из Кременчуга.

Об этом сообщили в пресс-службе «Нико-Баскет».

«Нико-Баскет» - «Кремень» - 106:72 (23:13, 20:15, 31:20, 32:24) НБ: Вершинин (21 очко), Горобченко (17+8 передач), Ожегов (13), Гуменюк (10+10 подборов), Мещеряков (9), Лукьян (9), Штанько (9), Жуковский (8+ 10 подборов), Заплотинский (4), Берестнев (4), Липко (2), Яворский. К: Кадигроб (25), Сергеев (13), Чигринов (10), Михайленко (10), Шаповал (8), Клопота (6).

В обоих матчах николаевцы одержали уверенные победы, закинув в кольцо соперников более ста очков. Николаевская команда твердо занимает лидерскую ступень в турнирной таблице во втором по значимости дивизионе, имея 6 побед и ни одного поражения.

«Нико-Баскет» - «Кремень» - 112:87 (33:22, 22:17, 30:16, 27:32) НБ: Мещеряков (19), Вершинин (18), Горобченко (15+5 передач), Заплотинский (11+15 подборов), Гуменюк (10+9 подборов), Липко (10), Штанько (9), Лукьян (8), Жуковский (7+5 передач), Берестнев (3), Ожегов (2), Яворский. К: Кадигроб (35), Чигринов (22+7 передач), Сергеев (10).

Напомним, ранее сообщалось, что в тяжелейшем матче МБК «Николаев» лишь в концовке уступил действующему чемпиону.