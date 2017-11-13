Президент Украины назначил стипендии пятерым николаевским паралимпийцам

Президент Украины Петр Порошенко назначил стипендии выдающимся спортсменам по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренерам. Среди них четыре николаевских спортсмена и один тренер.

Об этом сообщается в указе Президента Украины №360/2017.

Серебряному призеру XXIII летних Дефлимпийских игр 2017 года по вольной борьбе Виктору Антипенко, серебряному призеру XXIII летних Дефлимпийских игр 2017 года по плаванию Виктору Конкину, и чемпиону мира 2017 года по биатлону Максиму Яровому назначили стипендии размером 12 тысяч гривен.

Серебряному призеру чемпионата мира 2017 года по биатлону Тарасу Радю назначили стипендию в 9 тысяч гривен, а тренеру чемпиона XV летних Паралимпийских игр 2016 года Игоря Цветова Виктору Деркачу назначили стипендию в 15 тысяч гривен.