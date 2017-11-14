Впервые за 60 лет Италия не прошла на ЧМ по футболу, а легенда Буффон завершил карьеру в сборной

Сборная Италии по футболу в ответном матче плей-офф не смогла обыграть Швецию. Таким образом Италия впервые с 1958 года пропустит финальную часть чемпионата мира, которая пройдет в России.

Об этом сообщает «Террикон».

После первого матча в Швеции, который завершился победой хозяев — 1:0, Италии нужно было забивать. Однако «скуадра адзурра», не смотря на поддержку домашнего стадиона, показала неуверенную игру в начале и средине матча. К концу игры Италия немного реабилитировалась, однако атаки хозяев к голу так и не привели — матч завершился нулевой ничьей.

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон, который выигрывал чемпионат мира в составе соборной, после матча со слезами на глазах заявил о завершении карьеры в сборной.

«Я покидаю сборную Италии и оставляю ее молодым ребятам», — сказал Буффон.

Итальянское издание Gazzetta dello Sport назвало поражение в противостоянии со шведами «апокалипсисом».

В свою очередь игроки шведской сборной очень бурно радовались своему подвигу.

Так, например, всем коллективом они снеcли матчевую студию Eurosport. Также, как сообщает Xsport, после встречи в раздевалке футболисты побрили своего капитана Андреаса Гранквиста, который пообещал сбросить лишний груз с головы в случае выхода своей команды в финальную часть мундиаля.

Напомним, правозащитники обвинили Россию в эксплуатации строителей на стадионах к ЧМ-2018.