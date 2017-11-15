В МБК «Николаев» сменился главный тренер – Полях и Крилан поменялись должностями

В МБК «Николаев» произошла смена главного тренера, вместо Сергея Кирлана команду возглавил Владимир Полях.

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации баскетбола Украины.

Кирлан и Полях поменялись должностями. Сергей Кирлан останется в тренерском штабе в должности помощника главного тренера. С начала сезона в Суперлиге «Николаев» сыграл 9 матчей, в которых 4 раза победил.

Напомним, что Полях провел за МБК «Николаев» 17 сезонов в качестве игрока, был капитаном команды. Несколько сезонов был помощником главного тренера МБК «Николаев», в 2008-2009 годах был главным тренером клуба. Перед нынешним чемпионатом Полях вернулся в МБК «Николаев» на должность помощника главного тренера.