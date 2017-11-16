Соперники МФК «Николаев» выпустили вратаря вместо полевого игрока: «Он лучше играет»

Голкипер ахтырского «Нефтяника» Роман Данкович в матче 21 тура первой лиги против «Николаева» вышел в качестве полевого игрока.

Об этом сообщает «Николаевский футбол» со ссылкой на сайт «UA-футбол».

Страж ворот вступил в игру на 90+5 минуте, заменив форварда Антона Яременко. За отведенное ему время Данкович успел вступить в борьбу против партнера по команде и нарушить правила в чужой штрафной. Наставник ахтырчан Владимир Кныш после матча отметил:

- У нас на замене было три человека. Просто Рома из всех вратарей лучше в поле играет. Поэтому сегодня ему выпала такая честь. С дебютом его можно поздравить.

Напомним, ранее сообщалось, что МФК «Николаев» проиграл «Нефтянику» из-за чудовищной ошибки и десятка нереализованных моментов.