После смены главы комитета ФФНН футзал на Николаевщине приходит в упадок, – замглавы городской федерации

Александр Бобров Заместитель главы ФФГН по мини-футболу Александр Бобров заявил, что после прошлогодней конференции ФФНН многие течения и кулуарные игры сыграли против него, что вылилось в назначении на руководящую должность человека, который никак не развивает футзал в городе и области.

Об этом он рассказал в интервью интернет-изданию «Мой город».

– Сейчас комитет футзала областной федерации якобы возглавляет Александр Белоус. Но его официально никто не избирал, как таковых выборов главы не было. Должна была состояться конференция об избрании главы федерации футзала, но, к сожалению, она так и не прошла. Но, в документах было сказано, что конференция состоялась, со всей области собирались делегаты и был избран Белоус. Но как таковой конференции не было и никого не избирали, – отмечает Бобров.

По его словам, после смены руководства соревнования вообще не проводились.

– После назначения Белоуса по итогу года чемпионатов нет, районных чемпионатов нет, ни детских, ни взрослых соревнований нет. Что это было и для чего? Если это просто для того, чтобы был еще один человек, умеющий поднимать руку «за» на конференциях, то за это должна нестись ответственность, – добавил заместитель главы ФФГН по мини-футболу.

– Городской федерации легче, тут хотя бы есть какие-то залы. Но мы с 12 команд развились до 70. Неоднократно получали призы и благодарности от Киева. Сам факт признания – это работы, позволил бы нам избрать соответствующего председателя по футзалу. Мы же не говорим, что мол, вот надо назначить Боброва, Иванова или Петрова. Надо провести конференцию, который возможно будет исполнять свои обязанности, и развивать футзал. Сейчас же, приезжаю в какой-то район, я говорю: ребята, давайте вы будете участвовать у нас в чемпионате города. У нас ведь открытый чемпионат и вся южная зона – Снигиревка, Жовтневое, Николаевский, Новоодесский район, они все едут играть к нам. Но когда я приезжаю и говорю, что нужно развивать и область, они говорят: а ты кто? Кого ты представляешь? Люди мне говорят, что есть Еропунов и Белоус и они руководят, – отмечает он.

Что касается предстоящей конференции федерации футбола области, то Бобров уверен, что «если не поднять интерес общественности к этой проблеме, этот вопрос снова может быть заглажен Еропуновым и вновь ничего не произойдет».

– Вполне вероятно, что Еропунов раздаст повестку дня, где будут вопросы отчетов с сухими цифрами и все. А факты о футзале и других проблемах замнут и на этом все закончится, – заявил Бобров.