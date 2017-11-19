Николаевская спортсменка Харлан выиграла этап Кубка мира по фехтованию в Бельгии

Ольга Харлан Украинская фехтовальщица из Николаева Ольга Харлан стала победительницей этапа Кубка мира, который прошел в Бельгии.

Украинка на пути к финалу прошла партнершу по сборной Ольгу Жовнир, француженок Каролин Кьероли и Шарлот Лембах, венгерку Анну Мортон и россиянку Яну Егорян, а в финале разгромила вице-чемпионку Европы Росселлу Грегорио, победив итальянку 15:6.

Отметим, что на первом этапе Кубка мира Харлан выступила неудачно, вылетев в 1/16 финала от другой украинки, Алины Комащук.

Как известно, в октябре прошлого года фехтовальщица впервые в карьере перенесла операцию, так как испытывала проблемы с правой кистью.

На минувшей Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Ольга Харлан завоевала две медали – «бронзу» в индивидуальном первенстве, а также «серебро» в составе женской сборной по фехтованию на сабле. Кроме того, в активе фехтовальщицы "золото" Пекина-2008, а также «бронза» Лондона-2012.