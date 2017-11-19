«Облысели до половины»: в Николаеве проверят, насколько законно предпринимателю разрешили обрезать ветви елей

В Николаеве предприниматель для лучшего вида из окон своего открывающегося заведения в здании №27/3 по улице Адмиральской обрезал нижние ветви растущих рядом елей. Исполняющая обязанности мэра города Татьяна Казакова поручила проверить, насколько законно действовали должностные лица Департамента жилищно-коммунального хозяйства, которые выдавали соответствующее разрешение на обрезку деревьев.

О свершившемся факте обрезки ветвей елей у себя на странице в социальной сети Facebook написала николаевская журналиста Светлана Махничева, опубликовав видео с ведущейся стройки.

«Голубые краснокнижные ели на Адмиральской возле Укртелекома таки облысели, до половины. Нас по секрету пару недель назад предупреждали, что владельцы нового заведения, строящегося на том месте, собираются избавиться от елей или же пообрезать ветки до половины, потому как они будут мешать обозрению из окон. Владимир Корчагов, начальник управления экологии, только что рассказал, что подписывал акт об обрезке сухих веток. Вот и обрезали по ходу, - отметила она. - Вопрос: а когда они выбирали место для своего заведения, интересно, им повылазило и елей никто не заметил? И кстати не припомню такого, чтобы так вот сухие ветки елям обрезали аж до середины ствола».

Начальник департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета Андрей Ермолаев опубликовал документ, подтверждающий, что Корчагов дал официальное разрешение на обрезку сухих веток этих елей.

«Наши сотрудники тоже приходили, предупреждали чтоб ели не пилили. Нам показали акт на обрезку сухих веток», - написал он.

А Казакова поручила директору юридического департамента Наталии Кирлан подготовить соответствующее обращение в прокуратуру Николаевской области, чтобы срочно проверить действия должностных лиц.

Напомним, ранее сообщалось о том, как начальник управления экологии департамента ЖКХ городского совета Владимир Корчагов уверял, что обрезка деревьев в сквере «Солдата» в микрорайоне Варваровка, на которую жаловались николаевцы, была произведена согласно всем существующим нормам.