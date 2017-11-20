МФК «Николаев» сыграл вничью в последнем официальном матче в этом году

В матче 22-го тура первой лиги МФК «Николаев» 18 ноября дома не сумел обыграть «Сумы».

Об этом сообщает «Николаевский футбол».

МФК «Николаев» - «Сумы» - 0:0 МФК: Важинский, Гаврилюк (Жичиков, 46), Цебро, Назаренко, Алексанов (Герасимец, 46), Лучик, Рогозинский, Заричнюк (Яворский, 71), Ковалев, Берко, Сикорский. С: Литвиненко, Богачев (Кошелюк, 84), Лиховидько, Дурай (Махарадзе, 23), Квасный, Вечурко, Лебеденко, Бушман, Ямполь, Медынский, Грищенко (Галенко, 70). Предупреждения: Берко, Лучик – Квасный.

Николаевцам в последней игре в этом году противостоял их сосед по турнирной таблице. «Сумы» находятся в зоне вылета, а николаевцы лишь немного отдалились от опасного 15-го места. Обе команды имели примерно равные шансы на победу, но им явно не хватило мастерства и удачи в завершающей стадии атак. У николаевцев отметим неплохую игру голкипера Важинского и его защиты, которые отстояли на ноль. Ну а атака снова не смогла забить. В итоге на зимние каникулы николаевцы уходят на 12-м месте.

Напомним, ранее сообщалось, что МФК «Николаев» проиграл «Нефтянику» из-за чудовищной ошибки и десятка нереализованных моментов.