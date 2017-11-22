«Наполи» разгромил «Шахтер» в важнейшем матче Лиги чемпионов

Донецкий «Шахтер» потерпел второе поражение в Лиге чемпионов сезона-2017/18 по футболу.

На этот раз «горняки» уступили на выезде итальянскому «Наполи», сообщает «Николаевский футбол».

При этом «оранжево-черные» потерпели разгромное поражение – 0:3.

После первого тайма счет не был открыт, а вот под конец поединка «Шахтер» не выдержал давления хозяев и пропустил трижды.

Однако, это поражение почти никак не повлияло на положение «горняков» в турнирной таблице – чтобы выйти в плей-офф, им необходимо не проиграть дома в последнем туре «Манчестер Сити». Английский клуб, кстати, уже забронировал за собой первое место в группе, поэтому в декабре может приехать в Харькове резервным составом.

«Наполи» нужно выиграть на выезде у «Фейеноорда» и надеяться на выигрыш «Манчестер Сити», чтобы надеяться продолжить борьбу в Лиге чемпионов.