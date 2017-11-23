В США взорвали 70-тысячный стадион, который оказался ненужным

В США, в Атланте 20 ноября демонтировали стадион «Джорджия Доум».

Об этом сообщает «Трибуна».

Он вмещал 71 тысячу зрителей (80 тысяч на концертах), но стал больше не нужен городу. Стадион «Джорджия Доум» построили не так давно – в 1992 году, тогда он стоил 214 миллиона долларов.

В 1996 году в Атланте прошли Олимпийские игры. На «Джорджия Доум» играли в баскетбол, здесь проходили соревнования по гандболу и спортивной гимнастике. Тем не менее, главным спортом тут всегда был американский футбол. На этой арене играла команда НФЛ «Атланта Фэлконс», а также студенческие команды.

В 2014 в Атланте начали строить новый стадион для «Фэлконс» (и новой команды МЛС «Атланта Юнайтед»). На строительство «Мерседес-Бенц Стэдиум» ушло три года – в итоге получился чуть ли не лучший стадион мира. От старого сейчас остались только руины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Париже полиция предотвратила мощный теракт перед футбольным матчем.