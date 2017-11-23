Активные выходные в тренажерном зале СК «Легион»

Спортивный клуб «Легион» приглашает жителей Николаева заниматься в тренажерном зале по выходным по очень выгодной и доступной цене.

«Если у вас плотный график и не хватает времени заняться спортом в будние дни - безлимитный абонемент выходного дня СК Легион именно для вас. Приходите к нам в удобное для вас время в субботу и/или воскресенье и не волнуйтесь больше о сгоревших тренировках», - говорится в сообщении.

Тренажёрный зал работает:

суббота - с 8.00 до 22.00

воскресенье - с 9.00 до 19.00

Стоимость абонемента выходного дня - 180 грн на месяц

(безлимитное посещение по субботам и воскресеньям)

«В нашем зале вас ждут тренажеры на все группы мышц, чистые раздельные душевые и раздевалки, опытные тренера, качественное спортивное питание, а также атмосфера здорового образа жизни», - говорится в сообщении.

Также, СК «Легион» предлагает абонементы на 12 занятий за 250 и 300 грн., безлимитное посещение зала - 350 грн. в месяц.

Подробности узнавайте у администратора в зале, а также по тел: 0982810068 и социальных сетях Instagramи Facebook.

Адрес: улица Спасская 1, здание Проектного института (пересечение улицы Артиллерийской и улицы Спасской, вблизи ННУ им.Сухомлинского).