«Есть вещи поважнее спортивных достижений»: Украинские каратисты отказались ехать на чемпионат Европы в Россию

Сборная Украины по каратэ не поедет на молодежный чемпионат Европы 2018 года, который должен пройти в Сочи со 2 по 4 февраля.

Об этом сообщил президент Украинской федерации каратэ Сергей Левчук, пишет «ZN.UA».

«Это было тяжелое и неприятное решение. В этой ситуации любое решение будет неприятным. Ведь речь идет об упущенном годе упорного труда наших юных спортсменов и их тренеров, и о потерянных надеждах и планах на медали. Но есть вещи поважнее спортивных достижений. В условиях фактической войны между Украиной и Россией ехать в страну-агрессора на соревнования для нас не является ни возможным, ни желательным», - заявил Левчук.

Отметим, в этом году на молодежном чемпионате Европы в Софии сборная Украины получила 6 наград - 2 «золота», 1 «серебро» и «бронзы».

Напомним, на прошедшем в турецком Измире чемпионате Европы сборная Украины завоевала шесть медалей. Также ранее сообщалось о том, что николаевские каратисты завоевали три медали на международном турнире и поедут на чемпионат мира