Николаевский спортсмен выборол бронзовую медаль на чемпионате Украины по плаванию среди юниоров

Воспитанник ДЮСШ «Зоря» Богдан Супрун завоевал бронзовую медаль на чемпионате Украины по плаванию среди юниоров, который состоялся 22-25 ноября в Харькове.

Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

ДЮСШ «Зоря» на соревнованиях представляли Богдан Супрун, Алексей Олешко, Евгений Проценко, Даниил Станиславенко.

В итоге Богдан Супрун на дистанции 50м брассом стал третьим и завоевал бронзовую медаль.

Богдан Супрун

Напомним, что родители детей, которые посещают секцию по плаванию в спорткомплексе ГП «Зоря»-«Машпроект», сетуют, что из-за постоянных ремонтов, которые длятся уже на протяжении трех лет, их дети вынуждены заниматься «сухим плаванием».