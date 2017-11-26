В «Шахтере» уверяют, что никому не запрещали выходить в футболках «Мой папа - герой»

В пресс-службе футбольного клуба «Шахтер» (Донецк) заявили, что не запрещали детям выходить на поле в футболках в поддержку военнослужащих АТО.

Об этом сообщает «Апостроф».

Напомним, ранее сообщалось, что футбольный клуб «Шахтер» запретил детям участников АТО выйти на поле в футболках «Мой папа - герой». Инцидент произошел перед матчем донецких клубов «Олимпик» и «Шахтер» в рамках украинской Премьер-лиги. Поединок проходил в Киеве на стадионе «Динамо» имени Лобановского.

В «Шахтере», в свою очередь, подчеркнули, что «горняки» не были хозяевами поля и не могли запретить сопернику и детям выйти в футболках в поддержку воинов АТО.

- Мы никак не могли запретить «Олимпику» выходить в футболках, как и детям, – отметили в донецком клубе.

При этом в клубе анонсировали акцию для детей участников АТО под эгидой Федерации футбола Украины, которая пройдет 29 ноября перед началом домашнего матча Кубка Украины в Харькове.