Николаевские спортсмены выбороли пять медалей на международном турнире по джиу-джитсу

В субботу, 25 ноября, в поселке Южном города Одессы состоялся очередной чемпионат престижной арабской серии «National Pro» по Джиу-джитсу, в ходе которого пятеро николаевских спортсменов получили награды.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил тренер николаевских спортсменов Евгений Тютюн.

Проект «National Pro» представляет собой последовательность отборочных национальных чемпионатов по Джиу-джитсу среди профессионалов по всему миру, и организован под патронажем Арабской Федерации Джиу-джитсу UAEJJF.

Известно, что в Украине партнером по проведению Чемпионата выступила Украинская федерация бразильского Джиу-джитсу UFBJJ. Международный турнир собрал множество участников - более 200 спортсменов 40 клубов из 10 стран: США, ОАЭ, Бразилия, Канада, Турция, Россия, Польша, Белорусь, Молдова, Украина.

Что касается николаевских спортсменов, то они получили следующие результаты:

«Костя Босых - золото, Ваня Лукьяненко - серебро, Миша Криворучко - серебро, Маша Климнюк - серебро и Кирилл Витвицкий - бронза», - сообщил Евгений Тютюн, тренер николаевских спортсменов.

Победители чемпионата получают возможность принять участие в чемпионате мира, который состоится в апреле 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевские каратисты завоевали три медали на международном турнире и поедут на чемпионат мира.