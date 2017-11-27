Украинские спортсмены получили золото и серебро на чемпионате по джиу-джитсу

Украинский спортсмен Иван Настенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу, а Богдан Мочульский в своей весовой категории занял второе место.

Об этом сообщил президент Спорткомитета Украины Илья Шевляк на своей странице в Фейсбук.

Так, Настенко завоевал награду высшего достоинства в весовой категории до 94 кг. Ранее уроженец ныне временно оккупированной Макеевки был чемпионом Европы и выигрывал Всемирные игры-2013.

«На мундиале взял награду и украинский боец из категории до 62 кг - Богдан Мочульский из Луцка. Ему досталось серебро. В 2017 году он также завоевал золото на Всемирных играх», - сообщает Илья Шевляк.

Напоминаем, что николаевская спортсменка Ольга Харлан выиграла этап кубка мира по фехтованию в Бельгии.